Семья месяц считала его пропавшим без вести: война оборвала жизнь 24-летнего бойца из Винницкой области

На фронте российско-украинской войны положил свою жизнь военный из Винницкой области Максим Годованюк. Он служил в армии еще с декабря 2022 года.

Впрочем, незадолго до 25 лет его жизнь оборвалась. Трагическую весть сообщил городской голова Шаргорода Владимир Барецкий.

Смотрите также "Я украинец, и я горжусь этим": Алексей Шевченко зачитал стихотворение сразу после освобождения из плена

Кем был погибший защитник?

Максим Годованюк служил оператором БпЛА отделения ударных беспилотных авиационных комплексов взвода ударных беспилотных систем.

Около месяца назад семья Максима получила сообщение о том, что он пропал без вести. Сейчас же подтвердилась информация о его гибели.

Солдат Максим Годованюк положил свою жизнь в боях на территории Донецкой области 1 января 2026 года. Скоро ему должно было бы исполниться 25.

Ответственность и порядочность Максима притягивали к себе таких же положительных и легких на подъем людей. Защитник имел множество лучших человеческих добродетелей, был наделен человечностью и мужеством, умением быть хорошим другом, сыном, братом и лучшим собратом,

– высказался о воине мэр города.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и слава Максиму!

Что известно о тех, кого забрала война?