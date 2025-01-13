За месяц до 25-летия: на войне погиб Герой из Луцка – Максим Костюк

Украина, к сожалению, продолжает терять своих мужественных защитников. Трагическая весть поступила в Луцк, откуда родом солдат Максим Костюк.

24-летний солдат погиб в боях за независимость государства. Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук, передает 24 Канал.

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Еще одна невосполнимая потеря

Известно, что Максим Костюк родился 10 февраля 2000 года. Парень был призван на военную службу в состав воинской части на должность оператора отделения управления командира батареи 2 самоходного артиллерийского взвода 2 самоходной артиллерийской батареи 2 самоходного артиллерийского дивизиона.

За месяц до 25-летия защитник погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Западное Харьковской области. Это произошло 3 января 2025 года.

К слову, недавно поступило известие и о гибели известного фотографа и телеоператора Руслана Ганущака из Ивано-Франковска, который документировал войну с начала российского вторжения. Его работы транслировались украинскими и зарубежными телеканалами.

Стало известно о гибели и украинского десантника Дмитрия Масловского. Он погиб в ноябре 2024 года во время рукопашного боя с российским оккупантом в селе Трудовое возле Курахово.