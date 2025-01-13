24-річний солдат загинув у боях за незалежність держави. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, передає 24 Канал.

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Ще одна непоправна втрата

Відомо, що Максим Костюк народився 10 лютого 2000 року. Хлопець був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення управління командира батареї 2 самохідного артилерійського взводу 2 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону.

За місяць до 25-річчя захисник загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Западне Харківської області. Це сталося 3 січня 2025 року.

До слова, нещодавно надійшла звістка і про загибель відомого фотографа і телеоператора Руслана Ганущака з Івано-Франківська, який документував війну від початку російського вторгнення. Його роботи транслювалися українськими та закордонними телеканалами.

Стало відомо про загибель і українського десантника Дмитра Масловського. Він загинув у листопаді 2024 року під час рукопашного бою з російським окупантом у селі Трудове біля Курахового.