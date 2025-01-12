Про це розповідає 24 канал з посиланням на прессекретарку Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталію Коцкович. Він документував війну та показував її світові.

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На фронті загинув телеоператор Руслан Ганущак

Руслан Ганущак був відомий своїми зйомками з фронту, які транслювали українські та закордонні телеканали. Також він співпрацював із воєнним кореспондентом Los Angeles Times Сергієм Лойком.

Руслан від початку російського вторгнення активно документував події війни – знімав відео, фотографував і створював матеріали. Його роботи показували у Великій Британії та США.

З початком війни Руслан знайшов своє місце і у ній. Він знімав відео, фотографував та готував матеріали про війну в Україні. Завдяки його праці, світлини з війни побачили у Америці та Англії. Також світ побачив його фільм про грузинських добровольців в Азові "Брат за брата". Рік тому, коли Руслан вже служив у 92 механізованій бригаді ЗСУ, у Івано-Франківську організували його виставку світлин,

– написала Коцкович.

До слова, на фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі" Володимир Раков, який воював з початку повномасштабного вторгнення. Він був актором театрів і знімався в кліпах відомих артистів.