Глава Львовской ОГА Максим Козицкий развелся с женой
- Лычаковский районный суд Львова расторг брак Максима Козицкого и его жены Оксаны после более 20 лет совместной жизни.
- Максим Козицкий подал иск из-за отсутствия семейных отношений и взаимопонимания, пара не явилась в суд, решение было принято заочно.
Лычаковский районный суд Львова удовлетворил иск председателя Львовской ОГА Максима Козицкого и расторг его брак с Оксаной Козицкой. Пара была в браке более 20 лет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на решение суда от 18 марта 2025 года.
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Что известно о разводе Козицкого
Максим Козицкий аргументировал иск тем, что хотя от брака у супругов родилась дочь, однако семейная жизнь не сложилась, в течение длительного времени пара не поддерживает семейных отношений, совместного хозяйства не ведет.
Примирение считает невозможным. Истец отметил об отсутствии взаимопонимания между ними, разные взгляды на семейные отношения и обязанности. Настаивает на расторжении брака, такой шаг является обдуманным,
– говорится в документе.
В суд Максим и Оксана Козицкие не явились, поэтому расторжение брака судья Назарий Нор принял заочно. На решение можно подать апелляцию.
Zaxid.net отмечает, что Оксана Козицкая не является публичным лицом. Председатель Львовской ОВА в декларации за 2024 год указывал ее среди членов семьи. Согласно декларации, в 2023 году она получила почти 190 тысяч гривен зарплаты от ООО "Самборская солнечная станция" и ООО "Буровая компания "Горизонт", которые связаны с бизнесменом Зиновием Козицким. Кроме этого, Оксана Козицкая заработала 23 тысяч гривен от предоставления имущества в аренду.