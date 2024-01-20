"Это огромная потеря": организаторы рассказали о выставке памяти Максима Кривцова

На войне России против Украины трагически погиб украинский поэт и художник Максим Кривцов. Уже 22 января в Киеве пройдет выставка его работ, чтобы люди могли поближе познакомиться с творчеством автора.

Подробнее о выставке памяти Максима Кривцова 24 Каналу рассказала общественная активистка Екатерина Приймак. По ее мнению, украинцы должны интересоваться такими событиями и не забывать, какие непоправимые потери понесет Украина из-за российского вторжения.

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Воспоминания о Максиме Кривцове

Максим был активным участником Майдана, а затем присоединился к рядам Добровольческого украинского корпуса.

"Он доказал, что является мегавоином, который 7 лет жизни посвятил службе Украины и войне. Сначала он был в Песках и Авдеевке, потом служил в Нацгвардии. Когда окончил службу по контракту, вернулся в мирную жизнь", – рассказала Екатерина Приймак.

Максим Кривцов всегда был очень творческим человеком, его стихи – особенные. Сборник "Стихи из бойницы", тиражом 1500 экземпляров, уже раскупили. Однако новый тираж планируется уже в конце февраля. Сейчас книгу можно заказать в издательстве "Наш Формат".

Это огромная потеря не только как другая, но и огромная потеря для современного искусства Украины. Он и поэт, и художник, видел красоту даже на войне,

– заметила Екатерина Приймак.

С первых дней полномасштабного вторжения Максим Кривцов присоединился к подразделению ВСУ, которое выполняло самые сложные задачи. Он всегда шел в бой, часто даже не в свою смену.

Выставка фоторабот

В этом году постараются проводить много событий, посвященных жизни и творчеству Максима Кривцова. В частности, литературоведы уже исследуют произведения Максима, высоко оценивая его, к сожалению, скромное наследие.

При жизни он успел издать сборник, успел оставить после себя еще один сборник-антологию "Там, где дома", шесть песен Максима. Надо, чтобы люди этим интересовались,

– подчеркнула Екатерина Приймак.

А уже 22 января, в день рождения Максима, в 18.30 в Киеве пройдет выставка "Далее: я верну себе свою жизнь, обещаю" Максима Кривцова. Она будет состоять из фоторабот и будет дополнена стихами автора. Посетить выставку можно до 3 февраля в пространстве Squat 17b.

Во все дни вход будет свободным.

"В день открытия будет чтение его стихов. Сразу анонсирую, что известная блогерша выразила желание читать стихи. Всех имен и деталей не буду раскрывать", – добавила активистка.

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