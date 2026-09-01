Об этом стало известно во время трансляции судебного заседания.

Что было принято в отношении Микитася?

Коллегия судей отклонила жалобы защитников фигуранта дела "Форест Гамп". Защита настаивала на отмене постановления суда первой инстанции от 21 августа 2026 года и просила вообще не применять к подозреваемому никакой меры пресечения.

Судьи оставили в силе предыдущее решение следственного судьи ВАКС, согласно которому бывший народный избранник остается под стражей. Постановление Апелляционной палаты вступило в законную силу немедленно после его оглашения и обжалованию не подлежит.

Напомним, 19 августа НАБУ и САП обнародовали детали расследования под названием "Форест Гамп" в отношении преступной организации, которая отмывала средства для внесения залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Для проведения финансовых махинаций участники схемы привлекли государственный "Сенс Банк".

Уже на следующий день правоохранители опубликовали вторую часть материалов под названием "Фемида", в которой речь шла о рейдерских захватах предприятий и объектов недвижимости в столице этой же группой. В рамках этого производства Высший антикоррупционный суд назначил Микитасю содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

Ранее за чиновника Офиса Президента Виктора Дубовика внесли полную сумму залога – 7 миллионов гривен. Ранее Высший антикоррупционный суд избрал ему такую меру пресечения в рамках расследования НАБУ и САП, которое охватывает спецоперации "Форест Гамп" и "Фемида". Всю сумму за него уплатили 26 августа.

Кроме того, в рамках расследования стало известно, что 9 июня бизнесмен Тимур Миндич передал экс-замглавы ОП Ирине Мудрой деньги для внесения залога за Германа Галущенко. По данным следствия, это подтверждают записи разговоров, правоохранители продолжают исследовать во время судебных заседаний.

Позже ВАКС взял под стражу бывшую заместительницу главы Офиса Президента Ирину Мудру на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен. По словам ее адвоката, часть суммы уже внесли несколько человек.Мудрая ожидает, что в ближайшее время полная сумма будет внесена.