Про це стало відомо під час трансляції засідання суду.

Яке рішення ухвалили щодо Микитася?

Колегія суддів відхилила скарги захисників фігуранта справи "Форест Гамп". Захист наполягав на скасуванні ухвали першої інстанції від 21 серпня 2026 року та просив взагалі не застосовувати до підозрюваного жодного запобіжного заходу.

Судді залишили в силі попереднє рішення слідчого судді ВАКС, згідно з яким колишній народний обранець залишається під вартою. Ухвала Апеляційної палати набрала законної сили негайно після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП оприлюднили деталі розслідування під назвою "Форест Гамп" щодо злочинної організації, яка відмивала кошти для внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для проведення фінансових махінацій учасники схеми залучили державний Сенс Банк.

Уже наступного дня правоохоронці опублікували другу частину матеріалів під назвою "Феміда", у якій ішлося про рейдерські захоплення підприємств і об'єктів нерухомості в столиці цією ж групою. У межах цього провадження Вищий антикорупційний суд призначив Микитасю тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Раніше, за посадовця Офісу Президента Віктора Дубовика внесли повну суму застави – 7 мільйонів гривень. Раніше Вищий антикорупційний суд обрав йому такий запобіжний захід у межах розслідування НАБУ та САП, яке охоплює спецоперації "Форест Гамп" і "Феміда". Всю суму за нього сплатили 26 серпня.

Крім того, у межах розслідування стало відомо, що 9 червня бізнесмен Тімур Міндіч передав ексзаступниці голови ОП Ірині Мудрій гроші для внесення застави за Германа Галущенка. За даними слідства, це підтверджують записи розмов, які правоохоронці продовжують досліджувати під час судових засідань.

Згодом ВАКС взяв під варту колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру на 60 діб із можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень. За словами її адвоката, частину суми вже внесли кілька осіб. Мудра очікує, що найближчим часом повна сума буде внесена.