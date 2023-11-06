Ограничился домашним арестом: ВАКС отказал заключить под стражу экс-нардепа Микитася

ВАКС отказал во взятии под стражу бывшего народного депутата, ограничившись домашним арестом. Речь идет о Максиме Микитасе, которого, среди прочего, подозревают в завладении средствами Минобороны.

Прокурор САП просил взять Микитася под стражу с альтернативным залогом в 134 миллиона гривен. Однако судья отказал и применил к экс-нардепу круглосуточный домашний арест.

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Микитасю назначили домашний арест

Максим Микитась подозревается в завладении средствами Минобороны во время выполнения подряда на строительство складов на сумму более 307 миллионов гривен.

Судья Ткаченко отказался брать Микитася под стражу и применил только круглосуточный домашний арест,

– отметили в Центре противодействия коррупции.

Кроме того, к Микитасю применили следующие обязанности: прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства и работы, не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать загранпаспорта и носить браслет.

В Центре противодействия коррупции назвали такое решение судьи Ткаченко "сомнительным".

"Давать только домашний арест для подозреваемого, который за последние несколько лет получал по меньшей мере 7 подозрений, несколько раз сидел в СИЗО, нарушал установленные судом обязанности и имеет статус обвиняемого по двум коррупционным делам, это, по меньшей мере, странно", – подчеркнули в организации.

Добавили, что на это решение может быть подана жалоба в Апелляционную палату ВАКС.

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