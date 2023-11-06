Ограничился домашним арестом: ВАКС отказал заключить под стражу экс-нардепа Микитася
Источник:Центр противодействия коррупции
ВАКС отказал во взятии под стражу бывшего народного депутата, ограничившись домашним арестом. Речь идет о Максиме Микитасе, которого, среди прочего, подозревают в завладении средствами Минобороны.
Прокурор САП просил взять Микитася под стражу с альтернативным залогом в 134 миллиона гривен. Однако судья отказал и применил к экс-нардепу круглосуточный домашний арест.
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Микитасю назначили домашний арест
Максим Микитась подозревается в завладении средствами Минобороны во время выполнения подряда на строительство складов на сумму более 307 миллионов гривен.
Судья Ткаченко отказался брать Микитася под стражу и применил только круглосуточный домашний арест,
– отметили в Центре противодействия коррупции.
Кроме того, к Микитасю применили следующие обязанности: прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства и работы, не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать загранпаспорта и носить браслет.
В Центре противодействия коррупции назвали такое решение судьи Ткаченко "сомнительным".
"Давать только домашний арест для подозреваемого, который за последние несколько лет получал по меньшей мере 7 подозрений, несколько раз сидел в СИЗО, нарушал установленные судом обязанности и имеет статус обвиняемого по двум коррупционным делам, это, по меньшей мере, странно", – подчеркнули в организации.
Добавили, что на это решение может быть подана жалоба в Апелляционную палату ВАКС.
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Что известно о новом подозрении экс-нардепу
- В конце октября стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении средствами Минобороны на сумму более 307 миллионов гривен нардепу VIII созыва, бывшему первому заместителю начальника Генштаба ВСУ и еще 4 лицам.
- Следствие установило, что в 2018 году Минобороны заключило с подконтрольными нардепу компаниями контракты на строительство до 2021-го защищенных складов хранения ракет и боеприпасов ВСУ на ориентировочно 3 миллиарда гривен.
- По данным НАБУ, нардеп планировал завладеть частью этих средств. Впрочем, сделать это мешали законодательные ограничения, позволявшие Минобороны платить аванс в размере всего 30% от годового объема работ.
- Впрочем, нардеп и его помощник путем привлечения должностных лиц высшего и старшего офицерского состава ВСУ обеспечили принятие изменений в постановления Кабмина, позволявшие перечисление аванса на строительство в размере 80% от общей стоимости контрактов.
- Как следствие, в ноябре – декабре 2018 года на счета подконтрольного депутату общества Минобороны перечислило более 307 миллионов гривен.
- Правда, строительство объекта, который должен усилить обороноспособность государства, фактически не начали. Выделенные средства вывели на счета других подконтрольных компаний.