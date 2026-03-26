Навеки 25: во время боев на Курщине погиб молодой военный с Волыни Максим Мурашко

В бою с российскими оккупантами погиб военнослужащий Максим Мурашко. Украинскому защитнику с Волыни было всего 25 лет.

Трагическое известие сообщила пресс-служба Киверцовского городского совета.

Читайте также Зеленодольская община в скорби: на войне погиб защитник Олег Солодкий

Максим Мурашко погиб на Курщине

Последний бой старший матрос Максим Мурашко принял 9 ноября 2024 года в районе населенного пункта Зеленый Путь Курской области России – автомобиль военного попал на вражеское минное заграждение.

Известно, что боец родился в селе Старый Чарторыйск, учился в Киверцовской школе № 3, а впоследствии получил высшее образование в Луцком государственном политехническом университете.

До полномасштабного вторжения он работал на местных предприятиях, был известным механиком и слесарем. Его помнят как чрезвычайно трудолюбивого и светлого человека,

– рассказали в Киверцовском городском совете.

У защитника остались родители и сестра. Отмечается также, что дату и место прощания с Максимом Мурашко сообщат позже.

Низкий поклон за подвиг, Максим. Ты защищал наше мирное небо, а теперь сам стал его частью,

– добавили в городском совете.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Мурашко. Вечная память Герою!

Они отдали свою жизнь за Украину