Навеки 25: во время боев на Курщине погиб молодой военный с Волыни Максим Мурашко
- На войне погиб 25-летний военнослужащий Максим Мурашко с Волыни; его автомобиль наехал на минное заграждение в Курской области России.
В бою с российскими оккупантами погиб военнослужащий Максим Мурашко. Украинскому защитнику с Волыни было всего 25 лет.
Трагическое известие сообщила пресс-служба Киверцовского городского совета.
Максим Мурашко погиб на Курщине
Последний бой старший матрос Максим Мурашко принял 9 ноября 2024 года в районе населенного пункта Зеленый Путь Курской области России – автомобиль военного попал на вражеское минное заграждение.
Известно, что боец родился в селе Старый Чарторыйск, учился в Киверцовской школе № 3, а впоследствии получил высшее образование в Луцком государственном политехническом университете.
До полномасштабного вторжения он работал на местных предприятиях, был известным механиком и слесарем. Его помнят как чрезвычайно трудолюбивого и светлого человека,
– рассказали в Киверцовском городском совете.
У защитника остались родители и сестра. Отмечается также, что дату и место прощания с Максимом Мурашко сообщат позже.
Низкий поклон за подвиг, Максим. Ты защищал наше мирное небо, а теперь сам стал его частью,
– добавили в городском совете.
Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Мурашко. Вечная память Герою!
Они отдали свою жизнь за Украину
Солдат из Львовской области Ярослав Воловик погиб на войне еще в 2024 году, выполняя боевое задание. Его жизнь оборвалась вблизи Курахово в Покровском районе во время интенсивных штурмовых действий российской армии, однако подтвердить гибель удалось только сейчас.
Полицейский из Киевской области Денис Мирон погиб в Донецкой области в результате атаки вражеского дрона. Он проходил службу в штурмовом полку "Сафари" и подразделениях полиции Киевской области.
На передовой во время выполнения боевого задания погиб украинский музыкант и военнослужащий Дмитрий Гладиренко. Он был саксофонистом Городского дворца культуры в Чернигове и мечтал вернуться к музыке после войны.