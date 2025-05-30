Погиб во время минометного обстрела: в Виннице в последний путь провели Максима Нагорного
- 44-летний Максим Нагорный, погибший во время минометного обстрела возле поселка Бурлацкое Донецкой области, был младшим сержантом в 71-й отдельной егерской бригаде.
- Максим был умелым стрелком, имел навыки тактической медицины, работал инженером-строителем, реконструировал Винницкую областную научную библиотеку и другие объекты.
В боях за Украину погиб 44-летний виннитчанин Максим Нагорный. Его жизнь оборвалась вблизи поселка Бурлацкое в Донецкой области во время минометного обстрела
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницкий городской совет.
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Что известно о павшем Максиме Нагорном
Отмечается, что Максим Нагорный воевал в рядах 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Он имел звание младшего сержанта и защищал нашу страну в Донецкой области.
Максим был умелым стрелком, имел навыки и тактической медицины, которые не раз пригодились при спасении жизней. К сожалению, в том трагическом бою, в результате вражеского минометного обстрела, он получил тяжелые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью,
– рассказал отец защитника, Николай.
Максим родился 11 июня 1980 года в Виннице. Окончил школу №27, получил специальность инженера-строителя в Винницком строительном техникуме и ВНТУ. Долгое время работал главным специалистом в производственно-техническом отделе управления капитального строительства Винницкой ОГА.
Его силами, в частности, было реконструировано Винницкую областную научную библиотеку им. В. Отамановского, специализированный дом ребенка и ряд других объектов в регионе. Впоследствии Максим несколько раз менял специальность, но не отходил от сооружения и декорирования зданий.
Максим Нагорный погиб во время минометного обстрела / фото Винницкий городской совет
Родные вспоминают Максима Нагорного как заботливого отца, преданного сына и надежного друга.
"Те, кто его знали, скажут, что он прежде всего заботился о других, хотел, чтобы всем было хорошо. Он для этого не жалел сил, не пожалел и собственной жизни", – рассказал отец военного.
Церемония прощания с Героем состоялась в колонном зале ритуального центра "Реквием" и в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Похоронили Максима Нагорного на кладбище в Винницких Хуторах рядом с могилой его матери.
Кстати, на днях возле Константиновки, что в Донецкой области, погиб защитник из Полтавской области Валерий Стешенко. Жизнь защитника оборвал вражеский дрон.