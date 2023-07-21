Экс-нардеп Микитась вышел из СИЗО: "отпросился" в суде по семейным обстоятельствам

21 июля в Высшем антикорсуде состоялось очередное заседание по делу экс-нардепа Максима Микитася по поводу вероятного предложения взятки мэру Днепра. Вероятно, Микитась вышел из СИЗО еще несколько дней назад.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции", там обратили внимание на то, что на сегодняшнем заседании суда не было работников конвоя. Отмечают, что залог за экс-нардепа внесли еще в минувшие выходные. 11 июля ВАКС продлил Микитасю содержание под стражей до 8 сентября, но уменьшил залог с 40 до 20 миллионов гривен.

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По семейным обстоятельствам: экс-нардепа отпустили на 6 дней

Во время заседания экс-нардеп попросил судей разрешить ему со 2 по 7 августа уехать в Ивано-Франковскую и Львовскую область по семейным обстоятельствам.

Прокурор САП не возражал, но только в том случае, если это не помешает судебному разбирательству.

В результате судьи протокольным определением дали разрешение Микитасю покинуть Киев на 6 дней.

Залог "сбили" с 260 миллионов до 20 миллионов

Следующее заседание по этому делу было назначено на 4 августа. Обвиняемый обещал принять участие в заседании по видеосвязи, а 7 августа прибыть на заседание в помещение суда.

В октябре следователь судья назначил Микитасю залог в 260 миллионов гривен, но апелляция уменьшила его до 100 миллионов гривен. Впоследствии залог снова уменьшили, на этот раз до 85 миллионов гривен, потом еще – до 80 миллионов, впоследствии до 40 миллионов гривен и в последний раз до 20 миллионов гривен.

В Центре противодействия коррупции отметили, что у них нет данных о том, кто внес залог: Микитась лично или кто-то другой как залогодатель.

Хотя вряд ли средства мог внести сам обвиняемый, ведь раньше его защита заявляла, что у Микитася нет "ни 10, ни 5, ни даже 3 миллионов гривен",

– говорится в сообщении.

Расследователи отмечают, что надеются, что повторение истории "аля Трубицын", который воспользовался письмом от ГУР и покинул территорию Украины, – не произойдет. Однако обращают внимание, что кое-что общее у Трубицына и Микитася есть. Оба в свое время тесно общались с нынешним замглавы Офиса Президента Олегом Татаровым.

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