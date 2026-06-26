На фронте погиб бывший продюсер ABC News и военнослужащий Максим Осердчук

На фронте в Украине погиб бывший продюсер американского телеканала ABC News и военнослужащий ВСУ Максим Осередчук. Ему было 30 лет.

Об этом сообщили в ABC News.

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Что известно о Максиме Осердечуке?

Максим Осердчук погиб 25 июня в результате атаки российского дрона. Уроженец Угольдара служил в составе 34-й бригады морской пехоты, в ряды которой вступил несколько месяцев назад.

Защитник посвятил свою жизнь работе с международными СМИ. В феврале 2022 года Осердчук стал частью команды ABC News и сопровождал корреспондентов по всей Украине, в том числе на линии фронта, отвечая за их безопасность.

Качества Макса как коллеги и друга были очевидны для всех, кому посчастливилось работать с ним. Его знание дорог, особенно в самых опасных районах востока Украины, а также чувство юмора и спокойная манера поведения делали его неотъемлемой частью любого успешного задания,

– вспоминают в СМИ о коллеге.

После ABC News Максим Осередчук работал фиксером и водителем в The New York Times. Он часто бывал в самых опасных районах фронта, но не потерял связь с бывшими коллегами.

Известно, что у погибшего воина остались жена и девятимесячная дочь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Осердчука. Светлая память!

Ранее сообщалось о гибели военного Сергея Калашника. Украина потеряла уроженца Донецкой области, который служил старшим сержантом-командиром 1-го ракетного взвода зенитной батареи одной из воинских частей. Воин погиб при выполнении боевого задания на фронте.