Парень из стали, у которого остался сын: что известно о погибшем пилоте F-16 Максиме Устименко

В ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Во время отражения воздушного нападения противника на самолете F-16 погиб пилот Максим Устименко.

Он отвел машину от населенного пункта, но не успел катапультироваться. Что известно о погибшем подполковнике летчике первого класса – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о гибели пилота

Утром 29 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о еще одной болезненной потере: отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко 1993 года рождения.

Пилот применил весь комплекс бортового вооружения и сбил 7 воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное – отвел машину от населенного пункта, однако катапультироваться не успел.

Погиб как Герой! Искренние соболезнования семье Максима... Вечного полета, брат, ты сделал все что мог!

– написали в Воздушных силах.

К слову, ночью 29 июня Россия запустила более 500 воздушных целей, а пилоты F-16 уничтожили десятки "Шахедов". "Работа украинских истребителей является крайне опасной и рискованной, как при ударах по наземным целям противника, так и во время отражения воздушных атак", – говорится в сообщении.

Погибший был одногруппником "Джуса"

На трагедию отреагировала мать погибшего в августе 2023 года Андрея Пильщикова "Джуса". Максим Устименко был его одногруппником, мужчины учились вместе с первого курса.

Это был суперинтеллект группы, замечательный айтишник... Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать Маршалом Авиации,

– написала Лилия Аверьянова.

Она описала погибшего подполковника как "парня из стали", что всегда стремился быть лучшим и лучше всего защищать Украину.

Максим Устименко / Фото из Facebook Лилии Аверьяновой

У летчика остался 4-летний сын

Потерю украинской авиации также прокомментировала жена погибшего в августе 2024 года Алексея Меся "Мунфиша". Она рассказала, что у Максима Устименко остался 4-летний сын, и показала совместное фото пилотов F-16.

Это цена нашего утреннего спокойного кофе. Можно 1000 раз жаловаться на недоспанную ночь. Но это не соизмеримо с тем, что потеряла семья Максима..

– написала Юлия Месь.



Максим Устименко и Алексей Месь / Фото из Instagram Юлии Месь

Как отреагировал Владимир Зеленский

Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и собратьям погибшего. Украинский президент поручил выяснить все обстоятельства трагедии.

Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину,

– написал он.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным, близким и собратьям погибшего героя. Светлая память!