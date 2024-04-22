Не знал, что будет еще патрульный, – подозреваемый в убийстве полицейского сказал, зачем стрелял
Источник:Суспильное
Подозреваемый в убийстве полицейского в Винницкой области Виталий Василаке подтвердил, что именно он стрелял в правоохранителя во время инцидента 20 апреля. Мужчина также объяснил мотивы своего преступления.
Виталий Василаке отметил, что не ожидал, что вместе с полицейским Максимом Зарецким был другой правоохранитель. Подозреваемый отметил, что думал, что ему удастся избежать ответственности.
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Подозреваемый объяснил, почему стрелял в полицейского
Василаке во время судебного заседания отметил, что когда его и отца остановил полицейский, то он думал, что правоохранитель один. И после того, как мужчина ударил милиционера, то не знал, что есть второй напарник.
Я думал, что полицейский, с которым я разговаривал, один. И надеялся, что он потерял сознание и мы поедем дальше. Не думал, что появится другой полицейский и откроет огонь по машине, где был мой отец. Я был в состоянии шока, забежал за машину, автоматически достал пистолет и открыл огонь по полицейскому, но я не хотел его убивать,
– заявил Василаке.
Он также подтвердил слова отца, что гранаты, которые они перевозили, принадлежали ему. В частности, Виталий Василаке отметил, что в багажнике у него было два ящика с гранатами Ф-1, в каждом по 10 штук.
В конце концов подозреваемый отметил, что "очень сожалеет о том, что произошло". Сейчас судья, который ведет дело об убийстве полицейского в Винницкой области ушел в совещательную комнату.
Суд избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве
- В Винницкой области 22 апреля суд избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве полицейского, которого застрелили мужчины двумя днями ранее. Валерий Василаке, один из подозреваемых в расстреле полицейских, будет находиться два месяца под стражей без возможности внесения залога.
- Другого подозреваемого Виталия Василаке также отправили под стражу на два месяца без возможности внесения залога. Именно он был тем, кто начал стрельбу в сторону правоохранителей.
- Стоит отметить, что 21 апреля, правоохранителям удалось задержать обоих нападавших, которых подозревают в убийстве полицейского в Винницкой области. Это был отец и сын, которые являются военными и служат в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ.