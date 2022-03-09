Максимально заберем людей, – заместитель Кличко об эвакуации из окрестностей Киева

Оккупанты и дальше пытаются захватить столицу Украины, от чего страдают окрестности Киева. Именно поэтому оттуда хотят эвакуировать больше людей.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Николай Поворозник – первый заммэра Киева. По его словам, столичные власти очень беспокоит эвакуация из населенных пунктов, которые находятся в киевском пригороде.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Поворозник: Люди находятся между Землей и Небом

В первую очередь говорится об эвакуации из поселка Гостомель, а также городов:

Ирпень;

Буча.

Как рассказал заместитель городского головы Киева, остается шаткая надежда на то, что эвакуация все же может произойти. Дело в том, что столичные власти уже готовы 3 дня к этому. Есть и водители, и автобусы.

Нам нужен только "зеленый коридор". Мы максимально уберем оттуда людей,

– подчеркнул Поворозник.

Он отметил, что у них есть все для того, чтобы безопасно забрать людей и разместить их на территории Киева, предоставив медицинскую помощь. "Люди там уже 10 дней находятся между Землей и Небом", – сказал заместитель Виталия Кличко.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!