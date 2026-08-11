О последствиях российского удара сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о массированной атаке?

По словам главы государства, основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру Запорожья. В городе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и тушению пожаров в местах попаданий.

Жестокая атака, рассчитанная так, чтобы нанести максимальный ущерб именно гражданской инфраструктуре. К сожалению, на данный момент известно о шести погибших и девятнадцати раненых в городе. Мои соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают тушить пожар на одном из мест попаданий,

– сказал Владимир Зеленский.

Российские войска также нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки были повреждены здание инфекционной больницы и предприятия.

Помимо столицы и Запорожья, под ударом оказались прифронтовые населенные пункты. В Херсоне и Харькове российские войска поразили подстанции, поэтому произошли отключения электроэнергии. Соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения.

Также российские войска атаковали Донецкую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

В целом, помимо ракет, Россия запустила по Украине более 120 дронов. Зеленский отметил, что большинство из них были реактивными "Шахедами".

Президент подчеркнул, что действия России в последнее время свидетельствуют о подготовке Кремля к продолжению войны.

Каждый шаг России – наращивание производства баллистического оружия, привлечение северокорейских средств, подготовка к мобилизации – все это показывает, что Москва готовится не к миру, а к эскалации. И миру нужно реагировать сейчас, а не ждать. Большее санкционное давление именно на предприятия, работающие на российскую войну, больше помощи для Украины в сфере ПВО – все это необходимо, чтобы у мира был шанс,

– заявил президент.

Напомним, ночью 11 августа враг совершил атаку на Киев баллистическими ракетами, в результате чего одна из них упала на территории детской больницы в Шевченковском районе. Там образовались две воронки, повреждены остекление здания и газовая труба, однако дети и медики во время атаки находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

По другому адресу в результате попадания вспыхнул пожар в складском помещении, который спасатели локализовали на площади 1200 квадратных метров, один человек пострадал.

В Запорожье в результате массированного удара повреждены жилые и нежилые здания, гаражный кооператив и объекты инфраструктуры, в нескольких районах произошли пожары. Ударам подверглись гражданская застройка, промышленные и критически важные объекты, а также возникли перебои с электроснабжением.