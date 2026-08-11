Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в социальных сетях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Обстрел Запорожья 11 августа: что известно о последствиях?

Ночью 11 августа Запорожье подверглось массированному воздушному удару со стороны российской армии. Обстрел был комбинированным – для атаки на областной центр противник применил баллистические ракеты и корректируемые авиабомбы.

После серии взрывов в городе зафиксированы разрушения жилых и нежилых зданий, а также перебои с электроснабжением. В нескольких районах вспыхнули пожары, повреждения получил местный гаражный кооператив.

По предварительным данным, ранения получили не менее 20 человек, 6 человек погибли. На местах попаданий работают все необходимые экстренные службы.

Удар по городу пришелся на гражданскую застройку, а также на промышленные и критически важные объекты инфраструктуры. Масштабы последствий еще уточняются.

Последствия обстрела Запорожья / Фото ОВА

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Добавим, что одновременно с Запорожьем баллистические ракеты Россия запустила по Киеву. Там также прогремели взрывы, и уже известно, что в Шевченковском районе столицы загорелись склады.