Врал, что ЕС хочет захватить Запад Украины: СБУ разоблачила экс-ведущего телеканалов Медведчука

СБУ сообщила о подозрении Максиму Гольдарбу, работавшему на телеканалах Медвечука и возглавлявшему пророссийскую партию. Мужчине инкриминируют распространение кремлевской пропаганды.

Еще в начале полномасштабной войны Гольдарб бежал в Россию. Он публично поддержал вооруженную агрессию против Украины.

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Был ведущим запрещенного "NewsOne"

По данным следствия, Гольдарб принимал участие в распространении российской дезинформации, в частности о войне в Украине.

: Максим Гольдарб – адвокат, украинский политик, публичный деятель Родился в Липках Тульской области. Возглавлял пророссийскую партию в Украине "Союз левых сил". Был ведущим на каналах Медведчука NewsOne и КРТ.

Обманчивые посты мужчина публиковал на собственных Телеграмм- и Ютуб-каналах, имеющих аудиторию более 140 тысяч пользователей. Также он участвовал в так называемых телемостах с российскими пропагандистами, где высказывал прокремлевские тезисы, а именно:

Перебрасывал вину за войну в Украине на США и официальный Киев;

Сочинял чепуху о военно-политическом руководстве Украины;

Распространял фейки о якобы "намерениях" некоторых стран Европы "откусить" территорию на западе Украины;

По этим фактам Гольдарбу сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и оправдывании российской агрессии.

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