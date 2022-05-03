Мальчик бежал известить пожилых соседей о тревоге: новые детали обстрела Одессы

Оккупанты 2 мая выпустили ракеты по Одессе, в результате атаки погиб 15-летний парень. Теперь стали известны детали – оказалось, что он бежал к старикам, чтобы известить их о тревоге.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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Подробности о гибели мальчика от ракетного удара

По его словам, вечером 2 мая Одесская область получила два ракетных удара. Первый прошелся по мосту через Днестровский Лиман, ранее разрушенный.

А вечером произошло ещё хуже – ракеты прилетели в общежитие в Одессе. Погиб 15-летний молодой человек. Известно, что он бежал к своим пожилым соседям, у которых не было приложений тревоги на телефоне. Соседей он предупредил, а сам не выжил,

– заявил Братчук.

Спикер подчеркнул, что трое пожилых людей, которых мальчик предупредил об опасности, находятся в шоковом состоянии и имеют незначительные ранения – царапины.

Каково состояние пострадавшей девочки

В результате ракетного удара была также ранена 17-летняя девушка. "Пока она находится в больнице, у нее ранение средней тяжести. Надеемся, в ближайшее время она встанет на ноги, врачи делают все возможное", – добавил Братчук.

Представитель говорит, что ночь в Одессе прошла относительно спокойно, без обстрелов.

"Второй день подряд наши ПВО уничтожают вражеские беспилотники, которые могли нести на себе средства поражения. Куда он летел, что должен был разрушить – неизвестно. Наши бойцы это предотвратили", – отметил Братчук.