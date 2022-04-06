Мальчика, потерявшегося во время бегства от российских оккупантов на Киевщине, нашли мертвым
Источник:shine4.me
4-летнего Сашу, которого искали три недели, нашли мертвым. Мальчик с бабушкой пытались эвакуироваться на лодке из села Вышгородского района на Киевщине.
Трагическую информацию написала в своем инстаграме мама мальчика Анна Яхно. Женщина рассказала, что 6 апреля обнаружили тело ребенка.
Важно На Черниговщине семья взорвалась на российской противотанковой мине
4-летний Саша, которого лодкой эвакуировала бабушка, нашли мертвым
Сашенька, наш маленький ангел уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой,
– написала мать мальчика.
Анна поблагодарила каждого, кто верил и помогал искать ребенка, каждому за молитвы, веру и поддержку.
"Благодаря Вам, мой сыночек встретился со мной", – сказала мать мальчика.
Их лодку обстреляли оккупанты
10 марта Саша с бабушкой пытались эвакуироваться на лодке. Александр Пономарев объяснял, что оккупанты бомбили деревню, взорвали мосты и заблокировали дороги. Именно поэтому люди решили эвакуировать женщин и детей на лодках в направлении села Рожвы. Певец писал, что в лодке был ребенок его друзей.
Во время эвакуации лодка Саши с бабушкой перевернулась. Женщину нашли мертвой, а мальчика не было. Родители верили, что ребенок жив, ведь был в жилете.
Журналистка Ольга Омелянчук сообщила, что лодку обстреляли враги.
...По моим данным, расстреляли именно лодку. Поэтому она перевернулась. Поэтому погибли/утонули люди,
– написала журналистка.
Ведущая Екатерина Осадчая попросила не беспокоить маму сейчас, ведь ей тяжело даже от слов сочувствия.Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшего Саши. Циничный оккупант должен быть наказан за все зверства на Украинской земле!