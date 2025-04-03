В Мали назвали Украину "спонсором терроризма": в МИД резко отреагировали

В Мали назвали Украину "спонсором терроризма" и сказали, что наше государство "надо остановить". В МИД Украины отвергли обвинения во вмешательстве в дела Мали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети Х.

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Что говорит Тихий об обвинениях Мали в сторону Украины

Георгий Тихий заявил, что обвинения со стороны Мали является серьезной претензией для того, кто представляет нелегитимную хунту, которая узурпировала власть и полагается на российских наемников, чтобы сохранить свое правление.

Если серьезно, то мы снова отвергаем безосновательные заявления о вмешательстве в дела Мали. Эти заявления никогда не были подтверждены никакими фактическими доказательствами,

– сказал представитель.

Он также отметил, что настоящей угрозой для стабильности и прогресса Африки являются российские наемники ЧВК "Вагнера", которые несут куда угодно только смерть, разрушения и грабеж.

Какое заявление сделали в Мали относительно Украины

До этого министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали Абдулай Диоп заявил во время пресс-конференции в Москве, что Украина якобы является “спонсором терроризма”. Эти заявления цитируют российские СМИ.

“Готовы удвоить наши усилия в противодействии терроризму, борьбе с терроризмом и борьбе со спонсорами терроризма. Некоторые государства помогают этим террористам (в саванне Сахель, которая частично расположена на территории Мали – 24 Канал), организуют для них тыл. Например, Украина, как я уже сказал, Украина является спонсором терроризма, и это должно быть остановлено”, – заявил Диоп.

Он также сказал, что Мали, Нигер и Буркина-Фасо намерены создать объединенные вооруженные силы для борьбы с группировками в регионе, которые эти государства считают террористическими.

К слову, в июле 2024 года в Мали повстанцы-туареги разбили группу наемников ЧВК "Вагнера". Власти страны тогда заявляли, что повстанцев якобы поддерживал Киев, что не подтвердил украинский МИД. Месяцем позже правительство Мали объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной.