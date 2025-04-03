Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у соцмережі Х.

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Що каже Тихий про звинувачення Малі у бік України

Георгій Тихий заявив, що звинувачення з боку Малі є серйозною претензією для того, хто представляє нелегітимну хунту, яка узурпувала владу та покладається на російських найманців, щоб зберегти своє правління.

Якщо серйозно, то ми знову відкидаємо безпідставні заяви про втручання у справи Малі. Ці заяви ніколи не були підтверджені жодними фактичними доказами,

– сказав речник.

Він також зауважив, що справжньою загрозою для стабільності та прогресу Африки є російські найманці ПВК "Вагнера", які несуть куди завгодно лише смерть, руйнування та грабіж.

Яку заяву зробили у Малі щодо України

До цього міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Республіки Малі Абдулай Діоп заявив під час пресконференції у Москві, що Україна нібито є “спонсором тероризму”. Ці заяви цитують російські ЗМІ.

“Готові подвоїти наші зусилля у протидії тероризму, боротьбі з тероризмом і боротьбі зі спонсорами тероризму. Деякі держави допомагають цим терористам (у савані Сахель, яка частково розташована на території Малі – 24 Канал), організовують для них тил. Наприклад, Україна, як я вже сказав, Україна є спонсором тероризму, і це має бути зупинено”, – заявив Діоп.

Він також сказав, що Малі, Нігер та Буркіна-Фасо мають намір створити об'єднані збройні сили для боротьби з угрупованнями в регіоні, які ці держави вважають терористичними.

До слова, у липні 2024 року в Малі повстанці-туареги розбили групу найманців ПВК "Вагнера". Влада країни тоді заявляла, що повстанців нібито підтримував Київ, що не підтвердило українське МЗС. Місяцем пізніше уряд Малі оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною.