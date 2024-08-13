Часть российского нарратива, – МИД о разрыве дипломатических отношений с Мали и Нигером

Африканские страны Мали и Нигер сообщили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. И действия являются ничем иным как частью российского нарратива, под которым находятся эти государства.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Он также подчеркнул, что разрыв дипотношений с этими двумя африканскими странами не будет иметь влияние на развитие с другими государствами континента, передает 24 Канал.

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Что сказал спикер МИД о разрыве дипотношений с Мали и Нигером

Тихий объяснил, что Украина выразила свою позицию относительно этих решений Мали и Нигера. По словам спикера, наше государство решительно отвергли все обвинения в якобы поддержке международного терроризма, как это прозвучало от этих стран.

Это часть российского нарратива, создания этого образа якобы Украина причастна к какому-то терроризму. Нам очень жаль, что две эти страны приняли решение поспешно, недальновидно и не предоставив каких-то существенных доказательств, не изучив причины инцидента на севере Мали для осуществления такого шага,

– сказал представитель МИД.

Он пояснил, что первой в разрыве дипломатических отношений с Украиной Мали была первой, а Нигер вторым. Тихий отметил, что в министерстве прекрасно понимают связи этих стран с Россией, насколько они с ней зависимы.

"Поэтому, конечно же, мы понимаем, что эти решения принимались не только этими странами, по меньшей мере. Я хочу подчеркнуть, что эти два решения не будут иметь существенного влияния на развитие отношений Украины со странами Африки. Это отдельный блок стран, который решил поступить так, как поступил, но, несмотря на это, Украина воплощает африканскую стратегию", – пояснил спикер.

Он также отметил, что даже по визиту министра Дмитрия Кулебы видно, что никак эти решения не влияют ни на соглашения, которые подписали, ни на заявления, звучавшие со стороны других государств Африки.

К слову, Мали, который сейчас контролирует "переходное правительство", решил разорвать дипломатические отношения с Украиной 4 августа. Страна обвинила наше государство в "нарушении суверенитета Мали" после того, как на севере этого государства разгромили вагнеровцев повстанцы туареги, а представитель ГУР МО Андрей Юсов и украинский посол Юрий Пивоваров "пропагандировали терроризм".

Через 2 дня подобное решение принял Нигер. Там полностью повторили слова Мали в отношении нашего государства и выразили "солидарность" малийскому правительству.

Стоит отметить, что как в Мали, так и в Нигере совершила переворот местная военная хунта, которая после этого стала поддерживать тесные связи с Россией.