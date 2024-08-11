Дмитрий Кулеба ответил на вопросы журналистов в Порт-Луи, столице Маврикия. В частности, его спросили о якобы помощи Украины якобы помощи Украины повстанцам Мали в их нападении на российских вагнеровцев, когда якобы пострадали несколько военных армии Мали.

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Что сказал Кулеба об упреках относительно вероятной помощи туарегам

Мы никогда не действовали против регулярной армии любой страны, кроме России. Мы не стремимся ни к каким конфликтам ни с одной африканской нацией. Наше дело – защитить Украину от российской агрессии,

– заявил украинский министр иностранных дел.

Он назвал решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной без предоставления каких-либо доказательств поспешным и необоснованным.

"Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, приводит нас к выводу, что это скоординированные усилия по изоляции Украины", – добавил Кулеба.

В то же время глава МИД Маврикия Манеш Гобин сказал, что они надеются на "скорейшее и мирное решение конфликта".

"Наша позиция основывается на уважении к территориальной целостности и суверенитету всех государств, больших и малых, нерушимости границ и необходимости воздерживаться от угрозы силой или ее применения против любого государства в соответствии с Уставом ООН", – заверил Гобин.

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Что предшествовало решению Мали