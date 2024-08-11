Дмитро Кулеба відповів на питання журналістів у Порт-Луї, столиці Маврикія. Зокрема, його запитали про нібито допомогу України повстанцям Малі у їхньому нападі на російських вагнерівців, коли нібито постраждали декілька військових армії Малі.

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Що сказав Кулеба про закиди щодо ймовірної допомоги туарегам

Ми ніколи не діяли проти регулярної армії будь-якої країни, крім Росії. Ми не прагнемо жодних конфліктів з жодною африканською нацією. Наша справа – захистити Україну від російської агресії,

– заявив український міністр закордонних справ.

Він назвав рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною без надання будь-яких доказів поспішним і необґрунтованим.

"Той факт, що уряд Нігеру наслідував приклад Малі, приводить нас до висновку, що це скоординовані зусилля з ізоляції України", – додав Кулеба.

Водночас очільник МЗС Маврикії Манеш Гобін сказав, що вони сподіваються на "якнайшвидше та мирне вирішення конфлікту".

"Наша позиція ґрунтується на повазі до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, великих і малих, непорушності кордонів і необхідності утримуватися від загрози силою або її застосування проти будь-якої держави відповідно до Статуту ООН", – запевнив Гобін.

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Що передувало рішенню Малі