Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він також підкреслив, що розрив дипвідносин з цими двома африканськими країнами не матиме вплив на розвиток з іншими державами континенту, передає 24 Канал.

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Що сказав речник МЗС про розірвання дипвідносин з Малі і Нігером

Тихий пояснив, що Україна висловила свою позицію щодо цих рішень Малі і Нігеру. За словами речника, наша держава рішуче відкинули всі звинувачення в нібито підтримці міжнародного тероризму, як це пролунало від цих країн.

Це частина російського наративу, створення цього образу нібито Україна причетна до якогось тероризму. Нам дуже шкода, що дві ці країни ухвалили рішення поспішно, недалекоглядно і не надавши якихось суттєвих доказів, не вивчивши причини інциденту на півночі Малі для здійснення такого кроку,

– сказав представник МЗС.

Він пояснив, що першою у розриванні дипломатичних відносин з Україною Малі була першою, а Нігер другим. Тихий зазначив, що у міністерстві прекрасно розуміють зв'язки цих країн з Росією, наскільки вони з нею залежні.

"Тому, звісно ж, ми розуміємо, що ці рішення ухвалювалися не лише цими країнами, щонайменше. Я хочу підкреслити, що ці два рішення не матимуть суттєвого впливу на розвиток відносин України з країнами Африки. Це окремий блок країн, який вирішив вчинити так, як вчинив, але, попри це, Україна втілює африканську стратегію", – пояснив речник.

Він також зауважив, що навіть по візиту міністра Дмитра Кулеби видно, що ніяк ці рішення не впливають ні на угоди, які підписали, ні на заяви, що лунали з боку інших держав Африки.

До слова, Малі, який наразі контролює "перехідний уряд", вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною 4 серпня. Країна звинуватила нашу державу в "порушенні суверенітету Малі" після того, як на півночі цієї держави розгромили вагнерівців повстанці туареги, а представник ГУР МО Андрій Юсов та український посол Юрій Пивоваров "пропагували тероризм".

Через 2 дні подібне рішення ухвалив Нігер. Там повністю повторили слова Малі стосовно нашої держави та вислови вили "солідарність" малійському уряду.

Варто зазначити, що як у Малі, так і у Нігері здійснила переворот місцева військова хунта, яка після цього стала підтримувати тісні зв'язки з Росією.