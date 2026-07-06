У российского "Африканского корпуса" в Мали серьезные проблемы

В Мали повстанческие группировки заявили о крупной засаде на силы, которые связывают с так называемым "Африканским корпусом" Министерства обороны России. По предварительным данным, в ходе боя мог быть сбит военный вертолет типа Ми-24 или Ми-35.

Параллельно в регионе продолжаются интенсивные бои за стратегически важный город Анефис, контроль над которым стороны оценивают по-разному. Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно о потерях России в Мали?

Инцидент произошел во время движения колонны в направлении города Анефис, расположенного на севере страны. Повстанцы устроили засаду на конвой в пустынной местности. В результате атаки, как утверждается, мог быть сбит боевой вертолет типа Ми-24 или Ми-35, который обеспечивал поддержку операции с воздуха.

В соцсетях распространяются видео падения вертолета и горящей техники, а также кадры уничтоженных грузовиков и бронированных машин. Авторы публикаций заявляют, что это техника, входившая в состав конвоя.

Журналисты также утверждают, что на борту сбитого вертолета могли находиться военные инструкторы или наемники, сотрудничающие с российскими структурами в регионе. Однако эта информация не имеет независимого подтверждения.

Параллельно сообщается об эскалации боевых действий в нескольких районах Мали. Европейские СМИ пишут об атаках в городах Анефис, Агельхок и Гао на севере страны, а также в центральных районах, включая Севаре и Конну. Отдельно упоминаются инциденты возле объектов инфраструктуры и тюрем в разных частях страны.

Ключевой точкой напряжения остается город Анефис, имеющий стратегическое значение как логистический узел в регионе Кидаль. По сообщениям повстанцев "Фронта освобождения Азавада" (FLA), они якобы установили контроль над населенным пунктом, однако армия Мали и союзные ей силы это отрицают.

Представители "Африканского корпуса" России заявляют, что их подразделения вместе с малийской армией продолжают удерживать позиции в Анефисе и ведут боевые действия против повстанческих групп.

Напомним, ситуация в Мали остается нестабильной после военного переворота 2021 года, когда к власти пришла хунта во главе с Ассими Гойтой. После разрыва сотрудничества с Францией и международными миссиями по обеспечению безопасности страна постепенно переориентировалась на военную поддержку со стороны России.

После фактического сворачивания деятельности компании "Вагнер" в регионе ее функции частично перешли к структурам, которые связывают с "Африканским корпусом" Минобороны России. Эти силы действуют в Мали в качестве инструкторов и боевых советников вместе с правительственной армией.

В то же время на севере страны по-прежнему активны туарегские повстанческие движения, объединенные в коалицию "Фронт освобождения Азавада" (FLA), которая выступает за автономию или независимость региона Азавад. Отдельную роль в конфликте играют и джихадистские группировки, действующие параллельно и осложняющие ситуацию с безопасностью.