Авиатроща Ил-76 в Мали: в сети показали момент крушения самолета, в котором могли быть вагнеровцы

27 сентября 2023, 15:14
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Источник:

JACDEC

В аэропорту Гао на северо-востоке Мали 23 сентября разбился транспортный самолет Ил-76. В СМИ разбившийся самолет связываются с ЧВК "Вагнера".

Самолет потерпел крушение во время захода на посадку. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы самолета Ил-76 стала неисправность бака.

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После аварии самолета произошел взрыв

Аналитики JACDEC, которые следят за полетами, опубликовали видео якобы крушения самолета Ил-76 в Мали.

На видео заметно, как самолет заходит на взлетно-посадочную полосу и на большой скорости пролетает ее конец. Самолет не смог затормозить при посадке, после чего распался на части и загорелся.

Через несколько секунд после того, как самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, как свидетельствует видео, произошел взрыв. Причиной взрыва могло стать возгорание топлива.

В то же время нет подтверждений, что на видео именно тот Ил-76, который 23 сентября разбился в Мали.

Вероятная катастрофа самолета Ил-76 в Мали: смотрите видео

Почему самолет связывают с ЧВК "Вагнера"

  • Журналист Серж Даниэль написал в соцсети X, что самолет Ил-76, перевозивший людей и оборудование. По данным Даниэля, на месте происшествия слышали взрывы.
  • По информации российского "военкора" Чингиса Дамбиева, воздушное судно, вероятно, принадлежало белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways и выполняло рейс "в пользу Организации Объединенных Наций".
  • Еще один российский "военкор" Юрий Котенок заявил, что "высказываются предположения" якобы борт имел отношение к ЧВК "Вагнера". Позже он эту информацию опроверг и написал, что судно использовалось местными силами.
  • Также сообщалось, что в результате аварии якобы могли погибнуть 140 человек, среди которых малийские военные и вагнеровцы. Однако подтверждений этой информации нет.
Автор: Михайло Гема