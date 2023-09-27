Авиатроща Ил-76 в Мали: в сети показали момент крушения самолета, в котором могли быть вагнеровцы

В аэропорту Гао на северо-востоке Мали 23 сентября разбился транспортный самолет Ил-76. В СМИ разбившийся самолет связываются с ЧВК "Вагнера".

Самолет потерпел крушение во время захода на посадку. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы самолета Ил-76 стала неисправность бака.

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После аварии самолета произошел взрыв

Аналитики JACDEC, которые следят за полетами, опубликовали видео якобы крушения самолета Ил-76 в Мали.

На видео заметно, как самолет заходит на взлетно-посадочную полосу и на большой скорости пролетает ее конец. Самолет не смог затормозить при посадке, после чего распался на части и загорелся.

Через несколько секунд после того, как самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, как свидетельствует видео, произошел взрыв. Причиной взрыва могло стать возгорание топлива.

В то же время нет подтверждений, что на видео именно тот Ил-76, который 23 сентября разбился в Мали.

Вероятная катастрофа самолета Ил-76 в Мали: смотрите видео

Почему самолет связывают с ЧВК "Вагнера"