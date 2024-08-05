В МИД отреагировали на заявление Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной. На это решение уже отреагировали в украинском МИД.

Там назвали решение правительства Мали о разрыве дипломатических отношений недальновидным и поспешным. В то же время в Министерстве Украины отметили, что Украина борется за справедливость и уважение к международному праву.

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Украина примет меры реагирования на недружественные действия Мали

МИД акцентировал на поддержке всех стран мира, в частности африканских, от посягательств на их суверенитет, независимость и территориальную целостность.

Решение Переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным и поспешным, учитывая, что Украина, как жертва неспровоцированной полномасштабной вооруженной агрессии со стороны России, всячески пытается при поддержке мирового сообщества восстановить справедливость и уважение к международному праву, призванного защитить все страны мира, в частности африканские, от посягательств на их суверенитет, независимость и территориальную целостность,

– говорится в заявлении МИД.

В министерстве решительно отвергли обвинения правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма", о котором говорилось в заявлении властей страны.

"Напоминаем, что именно Украина в ХХ веке, будучи одним из основателей Организации Объединенных Наций, активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе и Республики Мали. Зато Россия, продолжая неспровоцированную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, разрушает архитектуру международной безопасности, нарушает Цели и Принципы Устава ООН, которые в частности гарантируют право стран Африки на свободное будущее", – добавили в МИД.

В ведомстве также напомнили, что Украина является важным контрибутором в обеспечение региональной безопасности в Африке и сделала значительный вклад в реализацию ряда операций, способствовавших поддержанию мира.

Обидно, что Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательного изучения фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к указанному событию,

– добавили в министерстве.

Там отметили, что, безосновательно обвиняя Украину, Мали игнорирует присутствие вагнеровцев в стране, которые причастны к убийствам гражданских и жестокому обращению с военнопленными как в Украине, так и в странах Африки.

В заявлении МИД также отметили, что Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры реагирования на недружественные действия Мали.