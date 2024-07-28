В Мали повстанцы заявляли о ликвидации десятков вагнеровцев: кто такие туареги

Повстанцы северных туарегов в Мали заявили о ликвидации десятков солдат и вагнеровцев. Это произошло за два дня боев у границы с Алжиром.

Колонна малийских правительственных войск и союзных им российских наемников была разгромлена в бою с туарегами на севере страны.

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Кто такие туареги, которые уничтожили колонну вагнеровцев в Мали

Этническая группа туарегов проживает в регионе Сахары, в том числе на севере Мали. В 2012 году группа инициировала восстание против правительства малийской хунты, но их усилия были сорваны исламистскими группами. После вмешательства французских военных в 2013 году Организация Объединенных Наций развернула свою миротворческую миссию MINUSMA.



Несмотря на мирное соглашение, подписанное с Бамако в 2015 году, переговоры были сорваны в конце 2022 года, когда CSP-PSD вышли из состава миссии.



В 2020 году армия Мали снова захватила власть, что привело к уходу миссии Франции и развертыванию российских наемников из ЧВК "Вагнера" для оказания помощи в обеспечении безопасности внутри страны.



Кроме того, малийское правительство обратилось с просьбой о выводе 12 тысяч миротворцев ООН, и этот процесс пока продолжается. С тех пор ЧВК "Вагнера" стала основной иностранной силой, которая помогает малийскому правительству в его конфликте с различными группами, в том числе с туарегами.

Ранее повстанческое движение, известное как "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" (CSP-PSD), объявило об успешном захвате бронетехники, грузовиков и танков во время столкновений в приграничном городе Тинзауатен. Кроме того, группа сообщила о значительных повреждениях вертолета, который разбился в городе Кидал, расположенном в сотнях километров от границы.

К слову, в сети также появились сообщения, что туареги могли ликвидировать российского пропагандиста с позывным "Белый", автора телеграм-канала GREY ZONE. Также в Мали погиб еще один известный командир вагнеровцев Антон Елизаров, с позывным "Лотос".