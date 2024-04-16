Просим не втягивать ВСУ в политическую борьбу, – Генштаб сделал заявление после скандала с Маляр

В сети появилась информация, что экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр якобы имеет влияние на систему коммуникаций Генштаба ВСУ. Военные уже отреагировали на эти сообщения и сделали заявление.

В Генштабе отметили, что система коммуникаций ВСУ развивается и функционирует без привлечения других лиц. В частности, это касается и бывших заместителей Министра обороны Украины.

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Генштаб сделал заявление относительно системы коммуникаций ВСУ

Представители Генштаба отметили, что в последнее время появляется немало спекуляций относительно системы коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и его руководства. Военные официально заявили, что взаимодействие с медиа, подготовка информационных сообщений и их распространение в компетенции Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

Планирование и координацию коммуникационных мероприятий в Вооруженных Силах Украины обеспечивает Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,

– отметили в Генштабе.

В своем заявлении военные подчеркнули, что указанные подразделения возглавляют полковники Вооруженных Сил Украины, которые подчинены непосредственно Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины и начальнику Генерального штаба. Ключевые должности в указанных подразделениях занимают военнослужащие.

"Вопрос коммуникаций Вооруженных Сил Украины согласуется исключительно с нарративами и коммуникационными планами Министерства обороны, нацелены на усиление обороноспособности Украины и осуществляются в интересах выполнения задач Вооруженными Силами Украины", – говорится в заметке Генерального штаба.

Военные также попросили не втягивать Вооруженные Силы Украины в политическую борьбу, пользоваться только официальной информацией, которая распространяется верифицированными каналами ВСУ и придерживаться информационной гигиены в социальных сетях.

Маляр извинилась перед Совсун за скандал

Анна Маляр на своей фейсбук-странице выложила заявление относительно скандала с Инной Совсун. Экс-заместитель главы Минобороны извинилась перед нардепом и сказала, что "не имела морального права так эмоционально реагировать".

Маляр на своей фейсбук-странице писала, что уже давно не работает в государственных органах, не является политиком или чиновником. Но высказывает свое мнение на острые вопросы, которые, "как и каждому гражданину, болят".

В комментариях в социальных сетях экс-заместитель главы Минобороны также отмечала, что занимается развитием проектов, распространяющих информацию о войне в Украине в западных странах, и делают это без поддержки государства.