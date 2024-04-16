У Генштабі зазначили, що система комунікацій ЗСУ розбудовується та функціонує без залучення інших осіб. Зокрема, це стосується й колишніх заступників Міністра оборони України.

Цікаво Дорікнула військовим: Маляр довела депутатку Совсун до сліз у прямому ефірі

Генштаб зробив заяву щодо системи комунікацій ЗСУ

Представники Генштабу зауважили, що останнім часом з'являється чимало спекуляцій щодо системи комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України та її керівництва. Військові офіційно заявили, що взаємодія із медіа, підготовка інформаційних повідомлень та їх поширення є в компетенції Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України.

Планування та координацію комунікаційних заходів у Збройних Силах України забезпечує Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України,

– наголосили у Генштабі.

У своїй заяві військові підкреслили, що зазначені підрозділи очолюють полковники Збройних Сил України, які підпорядковані безпосередньо Головнокомандувачу Збройних Сил України та начальнику Генерального штабу. Ключові посади у зазначених підрозділах обіймаються військовослужбовцями.

"Питання комунікацій Збройних Сил України узгоджується виключно із наративами та комунікаційними планами Міністерства оборони, і націлені на посилення обороноздатності України та здійснюються в інтересах виконання завдань Збройними Силами України", – мовиться у дописі Генерального штабу.

Військові також попросили не втягувати Збройні Сили України у політичну боротьбу, послуговуватися лише офіційною інформацією, яка поширюється верифікованими каналами ЗСУ та дотримуватися інформаційної гігієни у соціальних мережах.

Зверніть увагу! Генштаб зробив цю заяву після скандалу Ганни Маляр з народною депутаткою від партії "Голос" Інною Совсун. Військові мали на увазі, що коментарі ексзаступниці Міноборони щодо різних питань, не є їхньою позицією, а офіційні заяви роблять лише їхні комунікаційники.

Маляр перепросила Совсун за скандал