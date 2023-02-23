Год нашей несокрушимости: Маляр назвала 10 главных побед Украины

В канун годовщины полномасштабного вторжения России заместитель министра обороны Украины назвала главные победы нашего государства за этот год.

В целом Анна Маляр на брифинге объявила десять украинских побед. Об этом информирует 24 Канал.

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Победы Украины за год полномасштабной войны

Прежде всего, это успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале – апреле 2022 года,

– отметила Маляр.

Среди главных побед также:

массовое сопротивление мирного населения оккупантам на временно занятых захватчиками территориях;

изгнание российских оккупантов из Киевщины, Черниговщины и Сумщины в марте – апреле 2022 года;

уничтожение ракетного крейсера "Москва" – флагмана российского Черноморского флота в апреле 2022 года;

изгнание российских оккупантов с острова Змеиный в июне 2022 года;

уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на Юге и Востоке Украины в июне – августе 2022 года;

изгнание российских оккупантов из Харьковщины в сентябре – октябре 2022 года;

изгнание российских оккупантов из Херсона в сентябре – октябре 2022 года;

успешные действия украинской системы противовоздушной обороны в октябре 2022 – феврале 2023 года;

сдерживание российского наступления на Востоке Украины в декабре 2022 – феврале 2023 года.

России не удалось захватить ни море, ни воздух, ни даже удержать те территории, которые сначала удалось захватить. Кремль не смог добиться стратегического успеха ни на одном из направлений. А мы? Израненные, уставшие, но непокоренные. Мы выстояли благодаря силе духа народа, любви к свободе и беспрецедентной поддержке цивилизованного мира,

– подчеркнула заместитель министра.

Также добавила, что наша битва за право жить длится 52 недели и более 8 тысяч 700 часов. Оккупанты наступают на Востоке и круглосуточно атакуют. Ситуация напряженная. Однако украинские воины не дают оккупантам достичь поставленных целей и наносят врагу очень серьезные потери.

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Буданов назвал главные победы и поражения Украины

Накануне начальник ГУР Минобороны Украины назвал главные победы и поражения нашего государства за трудный год.

Первое крупнейшее поражение, по словам Буданова, – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи.

"И третье, это будет общий ответ, это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены", – заявил глава разведки.

Среди побед Украины – отбрасывание врага с Киевского направления, действия на Харьковском направлении и возвращение контроля над городом Херсон.

Важнейшая победа Украины еще впереди. Однако она обязательно будет. Слава нашим Героям! Слава Украине!