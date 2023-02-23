Загалом Ганна Маляр на брифінгу оголосила десять українських перемог. Про це інформує 24 Канал.

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Перемоги України за рік повномасштабної війни

Насамперед це успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому – квітні 2022 року,

– зазначила Маляр.

Серед головних перемог також:

масовий спротив мирного населення російським окупантам на тимчасово зайнятих загарбниками територіях;

вигнання російських окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини у березні – квітні 2022 року;

знищення ракетного крейсера "Москва" – флагмана російського Чорноморського флоту у квітні 2022 року;

вигнання російських окупантів з острова Зміїний у червні 2022 року;

знищення системи логістики російських окупаційних військ на Півдні та Сході України у червні – серпні 2022 року;

вигнання російських окупантів з Харківщини у вересні – жовтні 2022 року;

вигнання російських окупантів з Херсонщини у вересні – жовтні 2022 року;

успішні дії української системи протиповітряної оборони у жовтні 2022 – лютому 2023 року;

стримування російського наступу на Сході України у грудні 2022 – лютому 2023 року.

Росії не вдалося захопити ні море, ні повітря, ні навіть утримати ті території, які на початках вдалося загарбати. Кремль не зміг досягти стратегічного успіху на жодному з напрямків. А ми? Зранені, втомлені, але нескорені. Ми вистояли завдяки силі духу народу, любові до свободи та безпрецедентній підтримці цивілізованого світу,

– підкреслила заступниця міністра.

Та додала, що наша битва за право жити триває 52 тижні і понад 8 тисяч 700 годин. Окупанти наступають на Сході та цілодобово атакують. Ситуація напружена. Однак, українські воїни не дають окупантам досягти поставлених цілей та завдають ворогу дуже серйозних втрат.

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Буданов назвав головні перемоги і поразки України

Напередодні начальник ГУР Міноборони України назвав головні перемоги і поразки нашої держави за цей важкий рік.

Перша найбільша поразка, за словами Буданова, – тимчасова поразка України в районі Сєвєродонецька. Друга – перший період війни, коли була проламана лінія в районі Волновахи.

"І третя, це буде загальна відповідь, це те, що ми допустили у 2014 році тимчасову окупацію Донецької та Луганської областей, автономної республіки Крим. Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені", – заявив очільник розвідки.

Натомість серед перемог України – відкидання ворога з Київського напрямку, дії на Харківському напрямку та повернення контролю над містом Херсон.

Зверніть увагу! Найважливіша перемога України ще попереду. Однак, вона обов'язково буде. Слава нашим Героям! Слава Україні!