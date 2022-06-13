Маляр назвала преимущества украинского войска над россиянами

Героические ВСУ делают все возможное и невозможно для того, чтобы остановить россиян и сломать все их планы. К сожалению, враг по-прежнему имеет преимущество не только в количестве, но и в огневой мощи.

Уже 110 дней наши отважные защитники и защитницы уничтожают российских кафиров и не дают им воплотить свои намерения по захвату Украины. Ситуация на фронте очень сложная – линия фронта сократилась, а враг имеет большое количественное преимущество.

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Преимущества ВСУ над российскими оккупантами

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, Украина не перестает просить у партнеров тяжелое оружие, ведь оно может разрешить ситуацию на фронте. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Нам нужно тяжелое вооружение и противовоздушная оборона. Действительно, сейчас очень сложная ситуация. Русские преобладают в вооружении и количестве личного состава. У нас есть преимущества: ВСУ невероятно мотивированы, у нас есть опыт, наша армия интеллектуальна, а командующие умны и имеют интересные тактики и стратегии. Но без оружия воплотить эти преимущества на поле боя сложно,

– сказала Маляр.

Она добавила, что сейчас партнеры предоставляют нам оружие, но его мало для того, чтобы быть с оккупантами хотя бы в паритетных условиях: их количественное и огневое преимущество очень существенно. Также всему миру следует понять, что российских оккупантов нужно остановить совместными усилиями в Украине, иначе они попытаются пойти дальше в Европу.

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Российские кафиры не прекращают клепать бессмысленные фейки, стать героями которых могли бы разве что они сами. Теперь грязная работа пропагандистов прикоснулась к пленникам: они врут о том, что украинские матери просят не возвращать их домой. Такое поведение присуще только недалеким россиянам, а Украина борется за каждого своего воина и гражданина.

Оккупанты пытаются укрепить свои силы и позиции, штурмовые действия и обстрелы продолжаются . Враг хочет помешать перегруппировке сил ВСУ и оккупировать новые территории Украины.

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