Сознательно дезинформируют, – Маляр об "источниках" в Минобороны, на которые ссылаются СМИ

Анна Маляр отреагировала на "источники" в Минобороны, анонимно дающие комментарии журналистам. Представительница Министерства обороны отметила, что еще ни разу они не говорили правду.

Так называемые "источники" могут играть свою роль. Они ведь дезинформируют общество.

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Если "наш источник в Офисе Президента" и "неназванное лицо из Минобороны" действительно существуют, то они начали играть свою игру и сознательно дезинформируют тех, кто на них ссылается. Ибо за последние несколько месяцев никакого попадания в реальность,

– подчеркнула Маляр.

Накануне чиновница заявила, что в информационном пространстве Украины и россии распространяется нарратив, придуманный враждебной пропагандой. Речь идет о так называемом "конфликте" между Генштабом, Офисом Президента и Минобороны.

Все это ложь, которую намеренно распространяет враг, чтобы рассорить украинцев. Цель россии – ослабить центр принятия государственных решений, а также оборонный и наступательный потенциал Украины.

Ранее Маляр раскритиковала высокопоставленного чиновника, раскрывшего важные данные об ВСУ

Несколько дней назад Маляр заявила, что один украинский чиновник раскрыл важную и тайную информацию в интервью. В частности, он рассказал сведения о стратегических планах ВСУ, подготовке и организации ведения боевых действий.

В настоящее время этот инцидент расследует Служба безопасности Украины.

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