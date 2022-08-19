Так звані "джерела" можуть грати власну роль. Адже вони дезінформують суспільство.

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Якщо "наше джерело в Офісі Президента" і "неназвана особа з Міноборони" – справді існують, то вони почали грати свою гру і свідомо дезінформують тих, хто на них посилається. Бо за останні декілька місяців жодного попадання в реальність,

– наголосила Маляр.

Напередодні чиновниця заявила, що в інформаційному просторі України та росії поширюється наратив, який вигадала ворожа пропаганда. Мовиться про так званий "конфлікт" між Генштабом, Офісом Президента та Міноборони.

Усе це – брехня, яку навмисно поширює ворог, аби розсварити українців. Мета росії – послабити центр прийняття державних рішень, а також оборонний та наступальний потенціал України.

Раніше Маляр розкритикувала високопосадовця, який розкрив важливі дані про ЗСУ

Кілька днів тому Маляр заявила, що один український високопосадовець розкрив важливу й таємну інформацію в інтерв'ю. Зокрема, він розповів відомості про стратегічні плани ЗСУ, підготовку та організацію ведення бойових дій.

Тепер цей інцидент розслідує Служба безпеки України.

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