Маляр рассказала о случаях, когда Россия срывала поставки вооружения Украине

Анна Маляр рассказала, что Россия прилагает все усилия, чтобы сорвать поставки оружия в Украину. Российская агентура работает в разных странах мира.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину много информации о договоренностях с другими странами появлялось в открытом пространстве. Соответствующее заявление заместитель министра обороны Маляр сделала в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Заметьте речь о сотнях тысяч, – Маляр ответила, скольких граждан нужно мобилизовать Украине

Страна-оккупантка использовала эту информацию и срывала поставки. Кроме того, Маляр добавила, что в настоящее время российская агентура работает в разных странах. Страна-оккупантка пытается помешать реализовать даже существующие договоренности.

Россия делает все возможное, чтобы вмешаться даже там, где развязаны все бюрократические моменты. Страна-оккупантка прилагает усилия, чтобы этот транзит не состоялся.

Со стороны России идет серьезное противодействие. Это понятно. Ибо их задача – уничтожить Украину,

– заявила Маляр.

Она добавила, что сегодня Украина использует все силы, чтобы сопротивляться России. Речь как о явных действиях (происходящем на поле боя), так и о тех моментах, где работает российская агентурная сеть, диверсанты российские.

Украина имеет только 10% от того, что нужно

В то же время, заместитель министра обороны Украины подчеркнула, что необходимо осознавать: возможности по вооружению и по количеству военных – в России преобладают.

По словам Маляр, сейчас в Украину поступило только 10% того вооружения, которое наше государство просит у Запада. В то же время, украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. Враг отмечает значительные потери. По состоянию на 14 июня известно о 32 500 ликвидированных российских военных .

Кроме того, удалось уничтожить

танков – 1434 (+2);

боевых бронированных машин – 3503 (+11);

артиллерийских систем – 721 (+3);

РСЗО – 229 (+3);

средств ПВО – 97;

самолетов – 213;,

вертолетов – 179 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),

крылатых ракет – 125;

кораблей /катеров – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 473 (+13);

специальной техники – 54.

Заметьте – Ллойд Остин заявил, что США готовы предоставить Украине все нужное вооружение: смотрите видео