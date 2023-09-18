Маляр в списке: Кабмин уволил почти всех заместителей министра обороны Украины

18 сентября в Кабинете Министров решили массово уволить почти всех заместителей министра обороны Украины. Среди них – Анна Маляр.

18 сентября во время заседания Кабинета Министров Украины был принят ряд кадровых решений. Согласно им, с должностей заместителей министра обороны уволили почти всех.

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Кого уволили с должности заместителя

Пока без должности заместителей министра обороны остались Гаврилов Владимир, Замлинский Ростислав, Денис Шарапов, а также Анна Маляр.

Кроме того, решением Кабмина уволили с должности заместителя по вопросам европейской интеграции Шевченко Андрея. Виталий Дейнега больше не заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

А вот Ващенко Константина уволили с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Единственный, кто не потерял свой пост, – первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Обратите внимание, что это вполне нормальная процедура. Закон Украины об органах исполнительной власти предусматривает целую процедуру после увольнения министра. Если так происходит, Кабмин увольняет его первого заместителя и всех других заместителей.

Заметим, что накануне в Верховной Раде спрогнозировали увеличение расходов на оборону Украины. Собственно, до конца сентября должен быть рассмотрен соответствующий законопроект.

Насколько вырастут расходы на оборону

Законопроект предусматривает, что расходы на нужды обороны должны вырасти почти до 303 миллиардов гривен. Его уже представило правительство страны.

Об этом рассказала Глава комитета по бюджету ВРУ Роксолана Подласа. По ее словам, большую часть необходимых нам средств нужно будет желать.

В 2023 году планируют увеличить расходы:

Вооруженных Сил Украины – на 195,7 миллиарда гривен,

Национальной гвардии Украины – на 39,7 миллиарда гривен,

Государственной пограничной службы – на 20,4 миллиарда гривен,

на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ – на 13,2 миллиарда гривен.

По мнению Подласой, увеличение расходов поддержит парламент, ведь правительство и Верховная Рада оперативно реагируют на запросы военных.