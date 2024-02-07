Малюк изменил СБУ и сделал одним из ключевых элементов Сил обороны, – эксперт

Василий Малюк за год, в течение которого официально занимает должность главы СБУ, кардинально изменил службу и сделал ее ключевым элементом Сил обороны.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Эксперт считает, что СБУ превратилась в "украинский Моссад", спецоперации и опыт которого изучают лучшие западные спецслужбы.

Смотрите также За ликвидацией Кивы, Татарского и еще десятков врагов Украины стоит СБУ, – источник

"Подрыв коллаборантов стал не разовой акцией, а системой. Много ликвидаций проведено на территории врага – от Владлена Татарского до Ильи Кивы. А недавние прилеты дронов по НПЗ по всей России нанесли огромный материальный ущерб государству-агрессору: экспорт нефтепродуктов уже упал на 30%", – акцентирует политолог.

Голобуцкий отдельно выделяет успех морских дронов, которые разработала команда Малюка.

"Морские победы Украины – заслуга этих дронов. Западные специалисты отмечают, что морские дроны изменили баланс сил на Черном море. Благодаря им был осуществлен второй подрыв Крымского моста. Sea baby и "Мамай" уже подбили 8 российских кораблей. Снята блокада на Черном море", – считает эксперт.

Малюк кардинально изменил СБУ – сегодня это один из ключевых элементов Сил обороны. Подразделения службы уничтожили вражеской бронетехники на более чем 1 миллиард долларов, в частности более 550 танков,

– отмечает политолог.

Напомним, что 7 февраля 2023 года Василий Малюк получил рекордное количество голосов "за" назначение на должность главы СБУ в Верховной Раде – 324. К тому времени Малюк уже полгода возглавлял службу в статусе исполняющего обязанности и начал кардинальные изменения в ее работе.