Существует ли соперничество между ГУР и СБУ: Малюк рассказал о своих личных отношениях с Будановым

За время полномасштабной войны ГУР и СБУ осуществили ряд успешных спецопераций, которые вызвали восхищение топовых представителей западных спецслужб. Василий Малюк откровенно рассказал, существует ли между двумя разведывательными ведомствами скрытая конкуренция.

Глава СБУ Василий Малюк в эфире телемарафона рассказал о взаимодействии с ГУР и его руководителем, передает 24 Канал.

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Спортивная конкуренция

По словам генерала, каждое из ведомств имеет свои особые задачи. В то же время многие операции они проводят вместе. В частности, это удары по острову Змеиный и атаки на НПЗ в России.

Малюк заверил, что с Будановым у него "рабочие, абсолютно правильные, дружеские отношения".

Мы давно состоялись как руководители, как генералы. И в принципе имеем свое соответствующее имя,

– подчеркнул глава СБУ.

В то же время он не стал исключать, что на среднем звене может присутствовать соперничество. Впрочем, оно вполне здоровое. Такая себе такая спортивная – оперативная конкуренция в пределах дозволенного. "Ребята работают синхронно и достигают общего результата", – подчеркнул Малюк.

Кроме того, он добавил, что только радуется очередным успехам ГУР, поскольку понимает, "чем больше уничтожим живой силы противника, разобьем их бронетехники, потопим их кораблей, тем быстрее мы победим".

Малюк дал большое интервью: что известно