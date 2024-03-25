Президент Зеленский поблагодарил ликвидаторов последствия очередных российских ударов по городам Украины. Лидер назвал необходимое условие для прекращения террора, сообщает 24 Канал.
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"К счастью, дети не пострадали"
Свое обращение глава государства начал с упоминания утренних обстрелов Киева баллистическими ракетами. Во время этой атаки были разрушены помещения Академии искусств, пострадали люди.
Слава богу, у Академии не было детей. Разбор завалов длится весь день,
– подытожил Зеленский.
Кроме того, президент упомянул о непростой ситуации в Одессе, Николаеве и Харькове после ударов по энергообъектам.
"Четко планируем наши действия"
Также Зеленский сегодня заслушал доклады высшего военного руководства, включая Буданова, Сырского, Умерова, Малыша.
Президент подчеркнул, что провел основательные разговоры о том, как и дальше уменьшать террористический потенциал России. Отдельно Зеленский поздравил СБУ с их праздником. Он отметил, что это ведомство действительно сильно бьет врага и достигает очень нужных результатов.
Самое большое окно для террора
Не мог оставить в стороне Зеленский очередное циничное заявление Путина, в котором он снова пытался обвинить Украину в теракте под Москвой.
Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой. Это снова транслировали по телевидению Снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого. Хотя именно он два десятилетия питается террором. Путин – самое большое окно для террора. Когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет,
– заявил Зеленский.
Особый ужин
Сегодня президент также принял участие в ифтаре, особом ужине, который проходит во время месяца Рамадан, вместе с представителями украинско-мусульманского сообщества.
Вместе с воинами – мусульманами, представителями дипломатического корпуса, государствами глобального мусульманского общества и представителями крымскотатарского народа.