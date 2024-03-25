Президент Зеленский поблагодарил ликвидаторов последствия очередных российских ударов по городам Украины. Лидер назвал необходимое условие для прекращения террора, сообщает 24 Канал.

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"К счастью, дети не пострадали"

Свое обращение глава государства начал с упоминания утренних обстрелов Киева баллистическими ракетами. Во время этой атаки были разрушены помещения Академии искусств, пострадали люди.

Слава богу, у Академии не было детей. Разбор завалов длится весь день,

– подытожил Зеленский.

Кроме того, президент упомянул о непростой ситуации в Одессе, Николаеве и Харькове после ударов по энергообъектам.

"Четко планируем наши действия"

Также Зеленский сегодня заслушал доклады высшего военного руководства, включая Буданова, Сырского, Умерова, Малыша.

Президент подчеркнул, что провел основательные разговоры о том, как и дальше уменьшать террористический потенциал России. Отдельно Зеленский поздравил СБУ с их праздником. Он отметил, что это ведомство действительно сильно бьет врага и достигает очень нужных результатов.

Справка: 25 марта утром оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Киеву. Произошло падение обломков в четырех районах города. В частности, на Печерске повреждения получило учебное заведение. 10 человек пострадали. Вечером баллистики уже атаковали Одессу. Враг дважды попал по рекреационной зоне. Там ранены четыре человека.

Самое большое окно для террора

Не мог оставить в стороне Зеленский очередное циничное заявление Путина, в котором он снова пытался обвинить Украину в теракте под Москвой.

Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой. Это снова транслировали по телевидению Снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого. Хотя именно он два десятилетия питается террором. Путин – самое большое окно для террора. Когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет,

– заявил Зеленский.

Справка: 25 марта Путин в очередной раз прокомментировал теракт в "Крокусе". Российский диктатор снова намекал, что якобы Украина стоит за массовым убийством в ТРЦ. Так, глава Кремля сказал, что теракт в "Крокусе" – якобы звено в целой серии попыток тех, кто "с 2014 года воюет с Россией руками неонацистского киевского режима". Также он отметил, что его смущает якобы тот факт, что террористы после преступления ехали в сторону границы с Украиной.

Особый ужин

Сегодня президент также принял участие в ифтаре, особом ужине, который проходит во время месяца Рамадан, вместе с представителями украинско-мусульманского сообщества.

Вместе с воинами – мусульманами, представителями дипломатического корпуса, государствами глобального мусульманского общества и представителями крымскотатарского народа.