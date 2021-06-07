Ключевой риск, что олигархи попытаются переписать активы на подставных лиц, – Малюська

Законопроект об олигархах является достаточно уникальным в мировой практике. Впрочем, существуют определенные риски, которые могут заблокировать имплементацию этого документа.

В частности, говорится о том, что олигархи могут переписать свои активы на других людей. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы "Твой день" на канале "1+1".

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Он добавил, что, по подсчетам Минюста, закон вступит в силу уже зимой. К этому времени олигархи могут добровольно избавиться от определенных признаков. Например, передать медиа независимым владельцам и работать дальше, не вмешиваясь в политику.

Этот закон является довольно оригинальным. Считайте его украинским изобретением, посмотрим, сработает ли он. Ключевой риск, что олигархи на каком-то этапе попытаются переписать свои активы на подставных или "дружественных" лиц,

– отметил министр.

Впрочем, в законопроекте уже прописаны для этого механизмы-предохранители. Поэтому сейчас первое задание – не только принять его в Раде, но и проконтролировать, чтобы он эффективно работал.

"И, глядя на его имплементацию, вносить изменения в документ, если вдруг олигархи найдут какие-то дыры в законе", – рассказал он.

Малюська назвал положительные последствия законопроекта об олигархах

По словам Дениса Малюськи, принятие закона о статусе олигархов будет иметь несколько положительных последствий. В частности общество будет лишено манипулирования сознанием, которое часто происходит с помощью медиа. Когда определенный олигарх заинтересован либо в результатах выборов, либо в судьбе какой-то инициативы.

"Второй аспект: у нас существенно улучшится управление государством. Ведь если какие-либо должностные лица каким-то образом будут контактировать с олигархами или их представителями, они будут обязаны об этом сообщать обществу", – пояснил глава Минюста.

Законопроект об олигархах: главное