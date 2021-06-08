Решили пойти оригинальным путем, – Малюська об уникальности закона об олигархах

Денис Малюська рассказал детали создания закона об олигархах, который инициировал президент Владимир Зеленский. По его словам, документ является оригинальным, но правовым.

Министр юстиции отметил, что во время разработки закона изучали зарубежную практику. Однако обычно там были другие политические обстоятельства, которые сейчас перенести на украинскую почву невозможно.

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Мы определенно смотрели. Но на самом деле вопрос сложнее, чем он может звучать. Потому что такого рода закон об олигархах мы не нашли, и вряд ли он существует. Влияние олигархов на политику или медиа нивелировалось иначе,

– сказал глава Минюста.

Денис Малюська привел несколько примеров:

Чаще всего авторитарный правитель использовал силовиков и просто выдавливал олигархов с политического поля, или делал из них классических бизнесменов.

В Соединенных Штатах использовали крайне жесткое монопольное законодательство и политическое давление.

Он подчеркнул, что также важно то, что ни президент Владимир Зеленский, ни кто-то из правительства не хочет применять давление силовиков.

Мы не в той исторической и юридической ситуации живем, чтобы ослабить статус олигархов. Решили идти оригинальным путем, но правовым,

– заметил министр.

Уникальное решение Украины

Глава Минюста добавил, что закон об олигархах – это безусловно новация Украины. Так как невозможно "все время кого-то копировать".

Даже сейчас наши международные партнеры, Венецианская комиссия, предлагают оригинальные реформы, которых нет нигде в мире. И они это прямо утверждают, потому что Украина находится в уникальных исторических условиях, и они нам рекомендуют уникальные решения. Почему бы нам тоже не попробовать какое-то уникальное решение,

– подытожил Денис Малюська.

Законопроект об олигархах: коротко

Создание законопроекта о статусе олигарха в Украине инициировал президент Владимир Зеленский во время заседания СНБО 15 апреля.

Главная задача документа – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

В то же время член Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский объяснил, что в реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью свыше миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

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