Мало достижений, много потерь: в ISW проанализировали российские атаки на Угледар и Бахмут

4 ноября 2022 , 07:34
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Источник:

ISW

Российские военные продолжают пытаться наступать в направлении Угледара и Бахмута. К счастью, значительных успехов у оккупантов нет.

Эту информацию сообщили 4 ноября в Институте изучения войны. Известно, что на Донецком направлении у российских оккупантов огромные потери.

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Россия в Донецкой области теряет личный состав  

Российские войска преждевременно направили недостаточную концентрацию мобилизованного личного состава на наступательные атаки вблизи Бахмута и Угледара Донецкой области, тратя запас мобилизованного личного состава на незначительные достижения в сторону оперативно незначимых населенных пунктов.
– заявили в ISW.

Там также напомнили слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге 3 ноября. Тогда военный рассказал, что:

  • В течение прошлой недели одна или две мотострелковые роты России при поддержке артиллерии и танков совершили наземные атаки, чтобы захватить Павловку и пытаясь выйти на Угледар. Однако враги понесли потери из-за действий Вооруженных Сил Украины;
  • Москва и дальше пытается захватить Бахмут, однако ВСУ противостоят врагам, отражая атаки;
  • ситуация в Бахмутском направлении сложная, но контролируемая;
  • оккупанты нанесли авиационные удары по позициям ВСУ в районах Соледара и Бахмута, вели наступательные действия в районах 7 населенных пунктов.
  • Россия хочет создать благоприятные условия, чтобы продолжить наступление в направлении Временного Яра и заблокировать Бахмут с запада. Однако ВСУ успешно разрушают планы врага.

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Автор: Діана Квасневська