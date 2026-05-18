"Проиграть Украине – не стыдно": российский олигарх Малофеев удивил заявлением

В сети активно распространяют видео с выступлением приближенного к Кремлю олигарха Константина Малофеева. По мнению отдельных медиа, он готовит россиян к поражению в войне против Украины.

Среди СМИ, которые распространили видео с заявлением Малофеева, русскоязычный проект "И грянул Грэм", который вещает из Латвии.

Что парадоксального заявил Малофеев?

На видео олигарх заявляет, что "проиграть Украине не позорно", потому что мол, "украинцы – это, по сути, те же самые русские, такие как мы". Он добавил, что "русские никогда не проигрывают и никогда не сдаются".

Проект "И грянул Грэм" предположил, что таким образом Малофеев готовит граждан России к будущим поражениям на фронте.

В то же время в сети были предположения, что слова олигарха вырвали из контекста. На самом деле, он якобы говорил о поражении Украины, которой она не должна стесняться.

Также канал Nexta.Live усомнился в подлинности распространенного видео.

Малофеев делает то самое скандальное заявление: смотрите видео

Справка: Константин Малофеев – российский миллиардер, бизнесмен и политический деятель, который известен как один из идеологов ультраконсервативного и имперского направления в России. Он основал инвестиционную компанию Marshall Capital Partners, а впоследствии активно зашел в медиа и политические проекты. Самый известный из них– телеканал и медиасеть Царьград ТВ, который он создавал и финансировал через свои структуры. "Царьград" стал площадкой для продвижения идей "русского мира", православного консерватизма и резко антизападной риторики.

Как российская пропаганда готовит почву для объяснения военных неудач?

В начале 2026 года Украина перехватила стратегическую инициативу в войне. Об этом в интервью 24 Каналу заявил американский генерал Бен Ходжес.

Впервые с 2023 года Россия понесет устойчивые территориальные потери в Украине. Удары по военным и нефтяным объектам страны-агрессора становятся все более успешными и точными.

На фоне ряда поражений российская пропаганда в последнее время активнее продвигает тезис, что война якобы близится к завершению. В эфирах известной пропагандистки Скабеевой звучат заявления о том, что Украина якобы может согласиться на условия "мирного плана", а Соловьев параллельно утверждает, что Россия якобы "побеждает". На самом деле это попытка создать иллюзию контроля над ситуацией и убедить собственное общество в успехах, которых нет. Об этом в эфире 24 Канала сказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.

По его словам, такая информационная кампания свидетельствует о том, что Кремль пытается компенсировать проблемы на фронте через пропаганду и дипломатическое давление.

Когда Россия не достигает быстрых результатов на поле боя, она активнее использует гибридные инструменты – дипломатическое, экономическое и информационное давление. В частности, пытается влиять на решение США по поддержке Украины. По словам Ткачука, несмотря на постоянные бои, темпы российского продвижения снижаются, что может свидетельствовать об истощении наступательных возможностей. В то же время он прогнозирует, что Россия будет пытаться активизировать резервы для новой волны боевых действий в весенне-летний период.