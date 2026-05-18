Серед ЗМІ, які поширили відео із заявою Малофєєва, російськомовний проєкт "И грянул Грэм", що веде мовлення з Латвії.

Дивіться також Виносяться цілі галузі: у Зеленського пояснили, як удари по Росії наближають завершення війни

Що парадоксального заявив Малофєєв?

На відео олігарх заявляє, що "програти Україні не ганебно", бо мовляв, "українці – це, по суті, ті ж самі росіяни, такі як ми". Він додав, що "росіяни ніколи не програють і ніколи не здаються".

Проєкт "И грянул Грэм" припустив, що у такий спосіб Малофєєв готує громадян Росії до майбутніх поразок на фронті.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Водночас у мережі були припущення, що слова олігарха вирвали з контексту. Насправді, він начебто говорив про поразку України, якої вона не повинна соромитися.

Також канал Nexta.Live засумнівався у справжньості поширеного відео.

Малофєєв робить ту саму скандальну заяву: дивіться відео

Довідка: Костянтин Малофєєв – російський мільярдер, бізнесмен і політичний діяч, який відомий як один із ідеологів ультраконсервативного та імперського напряму в Росії. Він заснував інвестиційну компанію Marshall Capital Partners, а згодом активно зайшов у медіа та політичні проєкти. Найвідоміший із них– телеканал і медіамережа Царьград ТВ, який він створював і фінансував через свої структури. "Царьград" став майданчиком для просування ідей "русского мира", православного консерватизму та різко антизахідної риторики.

Як російська пропаганда готує грунт для пояснення військових невдач?

На початку 2026 року Україна перехопила стратегічну ініціативу у війні. Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив американський генерал Бен Годжес.

Вперше з 2023 року Росія зазнає стійких територіальних втрат в Україні. Удари по військових і нафтових об'єктах країни-агресорки стають дедалі успішнішими і влучнішими.

На тлі низки поразок російська пропаганда останнім часом активніше просуває тезу, що війна нібито наближається до завершення. В ефірах відомої пропагандистки Скабєєвої звучать заяви про те, що Україна начебто може погодитися на умови "мирного плану", а Соловйов паралельно стверджує, що Росія нібито "перемагає". Насправді це спроба створити ілюзію контролю над ситуацією та переконати власне суспільство в успіхах, яких немає. Про це в ефірі 24 Каналу сказав майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.

За його словами, така інформаційна кампанія свідчить про те, що Кремль намагається компенсувати проблеми на фронті через пропаганду та дипломатичний тиск.

Коли Росія не досягає швидких результатів на полі бою, вона активніше використовує гібридні інструменти – дипломатичний, економічний та інформаційний тиск. Зокрема, намагається впливати на рішення США щодо підтримки України. За словами Ткачука, попри постійні бої, темпи російського просування знижуються, що може свідчити про виснаження наступальних можливостей. Водночас він прогнозує, що Росія намагатиметься активізувати резерви для нової хвилі бойових дій у весняно-літній період.