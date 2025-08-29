Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на главу Кушугумской общины Запорожского района Владимира Сосуновского.
Малокатериновка разрушена на 80% из-за ударов россиян
Поселок Малокатериновка в Запорожском районе подвергся масштабным разрушениям после ударов российских войск. Почти полностью уничтожено жилье, люди остались без крыши над головой и умоляют о помощи.
По словам Владимира Сосуновского, в ночь на 29 августа россияне нанесли четыре авиационных удара по поселку.
Малокатериновка в Запорожском районе после атак России: смотреть видео
В результате атаки пострадали мирные жители. Среди раненых – годовалый мальчик, которому медики оказали всю необходимую помощь, а также 70-летний мужчина, который получил травмы.
Сегодня поселок Малокатериновка претерпел страшные разрушения – уничтожено около 80% жилого фонда. Люди остались без крыши над головой, им негде жить и они умоляют о помощи,
– отметил Сосуновский.
Местная община сейчас пытается организовать временное жилье для пострадавших. Власть призывает неравнодушных поддержать жителей поселка, которые потеряли свои дома из-за вражеских ударов.
Что известно о ситуации в Запорожье?
- Россия 28 августа атаковала Запорожье, нанеся удар по предприятию, что повлекло пожар.
- На Запорожском направлении уничтожена российская тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепек". Уничтожение произошло благодаря слаженной работе экипажей БпАК, разведчиков роты разведки и взвода разведки и корректировки, сообщают Силы обороны Юга.
- Сейчас Запорожское направление остается опасным, поскольку россияне накапливают там свои десантные силы и эта группировка у них достаточно большая.