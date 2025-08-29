Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на главу Кушугумской общины Запорожского района Владимира Сосуновского.

Малокатериновка разрушена на 80% из-за ударов россиян

Поселок Малокатериновка в Запорожском районе подвергся масштабным разрушениям после ударов российских войск. Почти полностью уничтожено жилье, люди остались без крыши над головой и умоляют о помощи.

По словам Владимира Сосуновского, в ночь на 29 августа россияне нанесли четыре авиационных удара по поселку.

Малокатериновка в Запорожском районе после атак России: смотреть видео

В результате атаки пострадали мирные жители. Среди раненых – годовалый мальчик, которому медики оказали всю необходимую помощь, а также 70-летний мужчина, который получил травмы.

Сегодня поселок Малокатериновка претерпел страшные разрушения – уничтожено около 80% жилого фонда. Люди остались без крыши над головой, им негде жить и они умоляют о помощи,

– отметил Сосуновский.

Местная община сейчас пытается организовать временное жилье для пострадавших. Власть призывает неравнодушных поддержать жителей поселка, которые потеряли свои дома из-за вражеских ударов.

Что известно о ситуации в Запорожье?