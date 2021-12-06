Малые точечные удары по Одессе и Харькову, – исследователь о вторжении России
Источник:24 канал
Россияне не готовятся к полноценной атаке на Украину. Лишь к малым точечным ударам по некоторым областям.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт-исследователь Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, имеющаяся информация пока не указывает на полномасштабное вторжение.
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"Россияне готовятся к атаке и малым точечным ударам. Возможно, на Одессу, прорыв на Харьков. Видимо, усиление восточных проблем с Донецкой и луганскими областями", – отметил он.
Краев: агрессия, которую не видели с 2014 года
Краев считает, что правдой действительно является то, что россияне сконцентрировали 175 тысяч войск на границе, а также то, что российский Генштаб имеет детальные планы и стратегии на атаку Украины.
У меня есть очень большие сомнения в том, что планы (России о полномасштабном вторжении – 24 канал) сбудутся и группировки 175 тысяч человек способны выполнить такую операцию. Россиянам нужны миллионы военнослужащих. Сейчас такую силу они выразить не могут.
Каковы условия масштабного вторжения России
По мнению Краева, можно говорить о реальной фронтальной полноценной войне при таких условиях:
- "подъем" Юго-Западного военного округа;
- создание соответствующей инфраструктуры;
- прикрепление из центра России.
Краев предположил сценарий нового вторжения России: смотрите видео
Заметьте! Американские СМИ опубликовали возможный план нападения России на Украину. Согласно этой информации, максимальный план Кремля – захватить две трети украинской территории.
Однако, по наблюдениям эксперта-исследователя, планы, которые разрабатывают, похожи лишь на удары прорывных групп или в поддержку террористических организаций на Донбассе и Луганщине. "Украине надо готовиться к значительной агрессии, которую не видели с 2014 года, но это будет не фронтальная война от Житомира до Одессы", – подытожил он.
Нападение России: последние заявления чиновников
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что он готов к любым вариантам развития ситуации безопасности. По его словам, Вооруженные силы прошли сложный путь развития и являются одними из ведущих армий мира.
- Министр обороны Алексей Резников отметил, что на самом деле максимальное намерение Кремля – то, чтобы Украины не было вообще. Возможная эскалация может стать катастрофой, как для России, так и для всей Европы.
- Польша сообщила, что Россия, стягивая войска к украинским границам, проверяет реакцию мира. По мнению польского МИД, главный план Кремля в том, чтобы достичь цели без военных методов.