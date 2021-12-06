Малые точечные удары по Одессе и Харькову, – исследователь о вторжении России

Россияне не готовятся к полноценной атаке на Украину. Лишь к малым точечным ударам по некоторым областям.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт-исследователь Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, имеющаяся информация пока не указывает на полномасштабное вторжение.

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"Россияне готовятся к атаке и малым точечным ударам. Возможно, на Одессу, прорыв на Харьков. Видимо, усиление восточных проблем с Донецкой и луганскими областями", – отметил он.

Краев: агрессия, которую не видели с 2014 года

Краев считает, что правдой действительно является то, что россияне сконцентрировали 175 тысяч войск на границе, а также то, что российский Генштаб имеет детальные планы и стратегии на атаку Украины.

У меня есть очень большие сомнения в том, что планы (России о полномасштабном вторжении – 24 канал) сбудутся и группировки 175 тысяч человек способны выполнить такую операцию. Россиянам нужны миллионы военнослужащих. Сейчас такую силу они выразить не могут. Александр Краев Эксперт-исследователь "Украинской призмы"

Каковы условия масштабного вторжения России

По мнению Краева, можно говорить о реальной фронтальной полноценной войне при таких условиях:

"подъем" Юго-Западного военного округа;

создание соответствующей инфраструктуры;

прикрепление из центра России.

Краев предположил сценарий нового вторжения России: смотрите видео



Однако, по наблюдениям эксперта-исследователя, планы, которые разрабатывают, похожи лишь на удары прорывных групп или в поддержку террористических организаций на Донбассе и Луганщине. "Украине надо готовиться к значительной агрессии, которую не видели с 2014 года, но это будет не фронтальная война от Житомира до Одессы", – подытожил он.

Нападение России: последние заявления чиновников

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что он готов к любым вариантам развития ситуации безопасности. По его словам, Вооруженные силы прошли сложный путь развития и являются одними из ведущих армий мира.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что на самом деле максимальное намерение Кремля – то, чтобы Украины не было вообще. Возможная эскалация может стать катастрофой, как для России, так и для всей Европы.

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